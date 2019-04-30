، جامعة تبوك تناقش طلب الموافقة على إنشاء صندوق خيري لدعم طلاب المنح ،

محمد بن مسعود - الدمام - مجلسها يعقد لأول مرة في تيماء أعقبه حضور تخرج الكلية الجامعية بالمحافظة

ناقش مجلس جامعة تبوك في الاجتماع الذي رأسه نيابة عن وزير التعليم، مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، والذي يعقد لأول مرة خارج المقر الرئيس للجامعة، حيث عقد في مقر الكلية الجامعية بتيماء أول أمس الأحد، طلب الموافقة على إنشاء الصندوق الخيري لدعم طلاب المنح واعتماد قواعده التنفيذية.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع طلب الموافقة على نشرة القبول وإحصائية أعداد الطلبة المقترح قبولهم بكليات الجامعة المختلفة لدرجة البكالوريوس انتظام وما دونه للعام الجامعي القادم (١٤٤٠/ ١٤٤١) وطلب الموافقة على الشروط العامة والخاصة للابتعاث على برنامج (بعثتك - وظيفتك) على وظيفة أستاذ مساعد بالجامعة بعد الحصول على المؤهل المطلوب.

إلى هذا رعى مدير جامعة تبوك الدكتور الذيابي، عقب ترؤسه المجلس، وبحضور محافظ تيماء سعد بن نايف السديري ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات احتفال تخريج الدفعة الثالثة من طلاب الكلية الجامعية بتيماء ويبلغ عددهم ١١٠ خريجاً يمثلون عدد من التخصصات العلمية.

وقال مدير جامعة تبوك في سياق كلمته: "قبل عدة أيام سعدنا برعاية أمير المنطقة لحفل تخريج الدفعة الثالثة عشرة من طلاب الجامعة في مدينة تبوك واليوم نشارك أبناءنا الخريجين في المحافظات فرحة تخرجهم في مقارهم، وأوصي الخريجين بتقوى الله والعمل بما تعلمتم وأن يستمر عطاؤكم لخدمة الدين والوطن وولاة الأمر، متمنياً لهم مُستقبلاً زاهراً.