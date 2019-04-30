، "تنمية الأفلاج" تقيم ملتقى "شباب الوطن الثاني" في النايفية ،

محمد بن مسعود - الدمام - البرنامج اشتمل على فقرات رياضية وترفيهية وتوعوية متنوعة

نظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة الأفلاج ملتقى "شباب الوطن الثاني" بابتدائية ومتوسطة النايفية.

وتنوعت فقرات البرنامج الرياضية والترفيهية والتوعوية، بحضور وكيل المدرسة مسعود العرجاني والمعلم مشعل الحقباني وعدد كبير من طلاب المدرسة.

واشتمل البرنامج على مباراة بين طلاب الابتدائي والمتوسط وتنظيم المسابقات المتنوعة وسحب على جوائز عينية، كذلك ندوة بين الطلاب عن أهمية الوقت.

وتقوم لجنة تنمية الأفلاج بتنفيذ برامج متكاملة في المراكز والهجر بهدف حفظ أوقات الشباب بما يعود علهم بالنفع والفائدة والاستفادة من برامج وفعاليات اللجنة التي تستهدف كافة أفراد المجتمع بالمحافظة.