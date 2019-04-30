، ضبط معمل مخالف لإعداد "الشاورما" في الطائف ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال جولة ميدانية قبل رمضان وموسم الصيف

كشفت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية بأمانة محافظة الطائف عن معمل مخالف لإعداد الشاورما، خلال جولة ميدانية للكشف عن المخالفات الصحية بالمنشآت الغذائية والمطاعم والمطابخ، استعداداً لشهر رمضان وموسم الصيف للعام الحالي.

وقالت الوكالة في بيان أصدرته: تم ضبط أكثر من 40 كجم من اللحوم "الشاورما" المجهولة المصدر المعدة بطريقة غير صحية.

وأضافت: تم رصد عدد من المخالفات تتعلق بسوء النظافة، وافتقار الموقع للاشتراطات الصحية، وإذابة المجمدات بطريقة غير صحية، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وتدني مستوى أماكن التحضير، بالإضافة إلى ضبط مواد غذائية أخرى فاسدة.

وذكرت الوكالة أنها تدعم برنامجها الرقابي على منافذ بيع المطاعم والمطابخ والبوفيهات، ومراكز التمونيات، ومحلات بيع المأكولات والمشروبات الرمضانية، وذلك للتوعية بضرورة تطبيق الاشتراطات الصحية، وضبط المخالفات وتصحيحها.

وخصصت الوكالة فرقاً رقابية تعمل للعمل على مدار الساعة بنظام المناوبات الصباحية والمسائية للتعامل السريع مع البلاغات المتعلقة بالغذاء وصحة المستهلك، ومباشرة البلاغات والشكاوى في الميدان.