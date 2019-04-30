، ضبط معمل مخالف لإعداد "الشاورما" في الطائف ،

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كشفت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية بأمانة محافظة الطائف عن معمل مخالف لإعداد الشاورما، خلال جولة ميدانية للكشف عن المخالفات الصحية بالمنشآت الغذائية والمطاعم والمطابخ، استعداداً لشهر رمضان وموسم الصيف للعام الحالي.
وقالت الوكالة في بيان أصدرته: تم ضبط أكثر من 40 كجم من اللحوم "الشاورما" المجهولة المصدر المعدة بطريقة غير صحية.
وأضافت: تم رصد عدد من المخالفات تتعلق بسوء النظافة، وافتقار الموقع للاشتراطات الصحية، وإذابة المجمدات بطريقة غير صحية، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وتدني مستوى أماكن التحضير، بالإضافة إلى ضبط مواد غذائية أخرى فاسدة.
وذكرت الوكالة أنها تدعم برنامجها الرقابي على منافذ بيع المطاعم والمطابخ والبوفيهات، ومراكز التمونيات، ومحلات بيع المأكولات والمشروبات الرمضانية، وذلك للتوعية بضرورة تطبيق الاشتراطات الصحية، وضبط المخالفات وتصحيحها.
وخصصت الوكالة فرقاً رقابية تعمل للعمل على مدار الساعة بنظام المناوبات الصباحية والمسائية للتعامل السريع مع البلاغات المتعلقة بالغذاء وصحة المستهلك، ومباشرة البلاغات والشكاوى في الميدان.
ضبط معمل مخالف لإعداد "الشاورما" في الطائففهد العتيبي الخليج 365 2019-04-30
كشفت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية بأمانة محافظة الطائف عن معمل مخالف لإعداد الشاورما، خلال جولة ميدانية للكشف عن المخالفات الصحية بالمنشآت الغذائية والمطاعم والمطابخ، استعداداً لشهر رمضان وموسم الصيف للعام الحالي.
وقالت الوكالة في بيان أصدرته: تم ضبط أكثر من 40 كجم من اللحوم "الشاورما" المجهولة المصدر المعدة بطريقة غير صحية.
وأضافت: تم رصد عدد من المخالفات تتعلق بسوء النظافة، وافتقار الموقع للاشتراطات الصحية، وإذابة المجمدات بطريقة غير صحية، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وتدني مستوى أماكن التحضير، بالإضافة إلى ضبط مواد غذائية أخرى فاسدة.
وذكرت الوكالة أنها تدعم برنامجها الرقابي على منافذ بيع المطاعم والمطابخ والبوفيهات، ومراكز التمونيات، ومحلات بيع المأكولات والمشروبات الرمضانية، وذلك للتوعية بضرورة تطبيق الاشتراطات الصحية، وضبط المخالفات وتصحيحها.
وخصصت الوكالة فرقاً رقابية تعمل للعمل على مدار الساعة بنظام المناوبات الصباحية والمسائية للتعامل السريع مع البلاغات المتعلقة بالغذاء وصحة المستهلك، ومباشرة البلاغات والشكاوى في الميدان.
30 إبريل 2019 - 25 شعبان 1440
03:08 PM
خلال جولة ميدانية قبل رمضان وموسم الصيف
كشفت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية بأمانة محافظة الطائف عن معمل مخالف لإعداد الشاورما، خلال جولة ميدانية للكشف عن المخالفات الصحية بالمنشآت الغذائية والمطاعم والمطابخ، استعداداً لشهر رمضان وموسم الصيف للعام الحالي.
وقالت الوكالة في بيان أصدرته: تم ضبط أكثر من 40 كجم من اللحوم "الشاورما" المجهولة المصدر المعدة بطريقة غير صحية.
وأضافت: تم رصد عدد من المخالفات تتعلق بسوء النظافة، وافتقار الموقع للاشتراطات الصحية، وإذابة المجمدات بطريقة غير صحية، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وتدني مستوى أماكن التحضير، بالإضافة إلى ضبط مواد غذائية أخرى فاسدة.
وذكرت الوكالة أنها تدعم برنامجها الرقابي على منافذ بيع المطاعم والمطابخ والبوفيهات، ومراكز التمونيات، ومحلات بيع المأكولات والمشروبات الرمضانية، وذلك للتوعية بضرورة تطبيق الاشتراطات الصحية، وضبط المخالفات وتصحيحها.
وخصصت الوكالة فرقاً رقابية تعمل للعمل على مدار الساعة بنظام المناوبات الصباحية والمسائية للتعامل السريع مع البلاغات المتعلقة بالغذاء وصحة المستهلك، ومباشرة البلاغات والشكاوى في الميدان.
، ضبط معمل مخالف لإعداد "الشاورما" في الطائف ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.