، شركة أبحاث عالمية: 9 من كل 10 شبان سعوديين واثقون بنجاح رؤية 2030 ،

محمد بن مسعود - الدمام - وفق استطلاع استند إلى 3300 مقابلة شخصية أجرته "بي إس بي"

كشفت نتائج استطلاع أصداء "بي سي دبليو" الـ11 لرأي الشباب العربي، الذي صدر اليوم، أن الغالبية العظمى من الشباب السعودي تثق بأن المملكة تسير في الاتجاه الصحيح، وكذلك الأمر بالنسبة للاقتصاد السعودي، وإن الحكومة تعالج القضايا التي تهم الشباب بشكل فعّال.

وتستند نتائج هذا الاستطلاع إلى 3300 مقابلة شخصية أجرتها شركة الأبحاث العالمية "بي إس بي" خلال الفترة بين 6 – 29 يناير 2019 مع شبان وشابات عرب ينتمون للفئة العمرية بين 18 – 24 عاماً في 15 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبنسبة توزع للعينة 50:50 بين الذكور والإناث.

وقال ما يزيد على تسعة من أصل كل عشرة (93%) مشاركين سعوديين في الاستطلاع إن المملكة تسير في الاتجاه الصحيح، ويرى 83% منهم أن الاقتصاد السعودي يمضي هو الآخر في المسار الصحيح. ويعد الشباب السعودي أكثر تفاؤلاً من باقي الشباب العربي في البلدان الأخرى، حيث يقول أكثر من نصف الشباب العربي (53%) في أنحاء المنطقة إن بلدانه تسير في الاتجاه الصحيح، ويرى 53% أن اقتصادات بلدانه تمضي في المسار الصحيح.

ولدى الشباب السعودي تفاؤل قوي حيال مستقبله الشخصي، حيث يقول ثلاثة من أصل كل أربعة (75%) مشاركين في الاستطلاع إن حياتهم ستكون أفضل من حياة آبائهم، بينما يتوقع 10% منهم فقط أن تكون حياتهم أسوأ مما كانت عليه حياة آبائهم.

ويعكس هذا الشعور القوي بالتفاؤل لدى الشباب السعودي ثقته الكبيرة بحكومة وسياسات المملكة، حيث يبدي نحو تسعة من أصل كل عشرة (89%) شبان وشابات سعوديين ثقتهم بنجاح رؤية 2030 في ضمان مستقبل الاقتصاد السعودي، ويقول 83% منهم إن حكومتهم تنتهج السياسات الصحيحة لمعالجة القضايا الأهم بالنسبة للشباب.

وفي المقابل، أعرب 54% فقط من الشباب العربي في المنطقة عن ثقته بسياسات حكوماته لمعالجة القضايا التي تهم الشباب.

ويرى الشباب العربي في المنطقة أن المملكة العربية السعودية تعتبر حليفاً مؤثراً لبلدانه، ويقول إن نفوذ المملكة في المنطقة ازداد أكثر من أي دولة عربية أخرى خلال السنوات الخمس الماضية (37% للمملكة مقارنة مع 27% لدولة الإمارات، و11% لمصر، و21% للدول العربية الأخرى).

وتقول الغالبية العظمى من الشباب العربي (80%) إن السعودية تعد حليفاً قوياً لبلدانه، ويعتبرها أيضاً أكثر بلد عربي ازداد نفوده في المنطقة خلال السنوات الخمس الماضية.

وقال سونيل جون رئيس "أصداء بي سي دبليو" في الشرق الأوسط: وفقاً لجميع المؤشرات، يبدي الشباب السعودي تفاؤلاً كبيراً حيال مستقبله، ويحمل نظرة إيجابية بشأن توجه المملكة. ويتضح ذلك جلياً في ثقته بنجاح رؤية 2030 في النهوض باقتصاد المملكة وتوفير فرص العمل، فلا عجب أن تقول الغالبية الساحقة من الشباب السعودي إن حكومته تنتهج السياسات الصحيحة لمعالجة القضايا الأهم بالنسبة لهم.

ويمكن قراءة النتائج كاملةً والاطلاع على رؤى وتعليقات الخبراء بشأن استطلاع أصداء بي سي دبليو لرأي الشباب العربي عبر الموقع الإلكتروني www.arabyouthsurvey.com.