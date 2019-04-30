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حذر نائب وزير خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي، اليوم (الثلاثاء)، "الولايات المتحدة من مواجهة تداعيات لا تحمد عقباها إذا لم تطرح موقفًا جديدًا في محادثات نزع السلاح النووي"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية.
ونقلت "رويترز" عن الوكالة قول "هوي": "إن كوريا الشمالية لا تزال عازمة على نزع السلاح النووي، لكن هذا لن يحدث إلا إذا غيرت الولايات المتحدة حساباتها في الوقت الراهن".
تحذير شديد اللهجة من كوريا الشمالية لأميركاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-30
حذر نائب وزير خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي، اليوم (الثلاثاء)، "الولايات المتحدة من مواجهة تداعيات لا تحمد عقباها إذا لم تطرح موقفًا جديدًا في محادثات نزع السلاح النووي"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية.
ونقلت "رويترز" عن الوكالة قول "هوي": "إن كوريا الشمالية لا تزال عازمة على نزع السلاح النووي، لكن هذا لن يحدث إلا إذا غيرت الولايات المتحدة حساباتها في الوقت الراهن".
30 إبريل 2019 - 25 شعبان 1440
03:40 PM
"هوي" قال: لازلنا مستعدين لنزع "النووي"
حذر نائب وزير خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي، اليوم (الثلاثاء)، "الولايات المتحدة من مواجهة تداعيات لا تحمد عقباها إذا لم تطرح موقفًا جديدًا في محادثات نزع السلاح النووي"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية.
ونقلت "رويترز" عن الوكالة قول "هوي": "إن كوريا الشمالية لا تزال عازمة على نزع السلاح النووي، لكن هذا لن يحدث إلا إذا غيرت الولايات المتحدة حساباتها في الوقت الراهن".
، تحذير شديد اللهجة من كوريا الشمالية لأميركا ،
المصدر : الخليج 365
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