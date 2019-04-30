، تحذير شديد اللهجة من كوريا الشمالية لأميركا ،

محمد بن مسعود - الدمام - "هوي" قال: لازلنا مستعدين لنزع "النووي"

حذر نائب وزير خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي، اليوم (الثلاثاء)، "الولايات المتحدة من مواجهة تداعيات لا تحمد عقباها إذا لم تطرح موقفًا جديدًا في محادثات نزع السلاح النووي"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية.

ونقلت "رويترز" عن الوكالة قول "هوي": "إن كوريا الشمالية لا تزال عازمة على نزع السلاح النووي، لكن هذا لن يحدث إلا إذا غيرت الولايات المتحدة حساباتها في الوقت الراهن".