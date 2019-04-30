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أعلنت وزارة "التجارة والاستثمار" عن استدعاء 31 مركبة فيراري "SUPERFAST 812" "GTC4LUSSO" "488 GTB,PISTA,SPIDER" 2018 - 2019 .
وجاء الاستدعاء بسبب خلل في فاصل بخار الوقود قد يؤدي إلى تسرب الوقود مما يزيد من خطر نشوب حريق حال وجود مصدر اشتعال.
ودعت الوزارة إلى التواصل مع الوكيل لاستبدال فاصل بخار الوقود مجانًا.
"التجارة تستدعي" 31 مركبة "فيراري"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-30
أعلنت وزارة "التجارة والاستثمار" عن استدعاء 31 مركبة فيراري "SUPERFAST 812" "GTC4LUSSO" "488 GTB,PISTA,SPIDER" 2018 - 2019 .
وجاء الاستدعاء بسبب خلل في فاصل بخار الوقود قد يؤدي إلى تسرب الوقود مما يزيد من خطر نشوب حريق حال وجود مصدر اشتعال.
ودعت الوزارة إلى التواصل مع الوكيل لاستبدال فاصل بخار الوقود مجانًا.
30 إبريل 2019 - 25 شعبان 1440
02:49 PM
بسبب خلل في فاصل بخار الوقود
أعلنت وزارة "التجارة والاستثمار" عن استدعاء 31 مركبة فيراري "SUPERFAST 812" "GTC4LUSSO" "488 GTB,PISTA,SPIDER" 2018 - 2019 .
وجاء الاستدعاء بسبب خلل في فاصل بخار الوقود قد يؤدي إلى تسرب الوقود مما يزيد من خطر نشوب حريق حال وجود مصدر اشتعال.
ودعت الوزارة إلى التواصل مع الوكيل لاستبدال فاصل بخار الوقود مجانًا.
، "التجارة تستدعي" 31 مركبة "فيراري" ،
المصدر : الخليج 365
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