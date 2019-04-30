تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي من ضبط مُهرب سعودي الجنسية قدم على متن طائرة من جدة إلى القاهرة عامداً تنفيذ عملية تهريب لسيوف أثرية واحجار كريمة وأسلحة وزخيرة وعملات . وتفصيلاً فقد اكدت مصلحة الجمارك المصرية انه تم العثور على 13 طلقة ذخيرة حية و8 مطواة و22 قطعة عملة أثرية وسيفين أثرين وكمية من الأحجار الكريمة مخفاة بين طيات الملابس ، بعد بيان وجود اجسام معتمة من خلال أجهزة الفحص والآشعة .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المُهرب الذي خالف احكام قانون الأسلحة والذخائر وحماية الآثار ، وتم تحريز المضبوطات وتحرير محضر بشأنه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: ‏‫مطار القاهرة يضبط مواطن حاول تهريب أسلحة وعملات وآثار سعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.