طقس غرة رمضان يتوقعه الحربي.. حرارة تقفز لـ 45 دون هذه المناطق!

توقَّع خبير الطقس رئيس وحدة الدراسات العليا بكلية الأرصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، علي الحربي؛ أن تكون الأجواء مع غرة شهر رمضان المبارك مائلة للحرارة على أغلب مناطق المملكة، ما عدا المناطق الشمالية، والمرتفعات العالية في المصايف الغربية والجنوبية الغربية منها؛ حيث الدلائل تشير إلى اعتدال أجوائها نهاراً مع أجواء لطيفة وجميلة ليلاً.

تفصيلاً؛ قال “الحربي”؛ لموقع “سبق”: “من المتوقع -بمشيئة الله- أن تكون الأجواء مع غرة شهر رمضان المبارك تميل للحرارة على أغلب مناطق المملكة ما عدا المناطق الشمالية، والمرتفعات العالية في المصايف الغربية والجنوبية الغربية منها؛ حيث الدلائل تشير إلى اعتدال أجوائها نهاراً مع أجواء لطيفة وجميلة ليلاً، بينما تكون بقية مناطق المملكة تحت تأثير كتلة جوية دافئة؛ حيث تشير خرائط النماذج العددية، إلى تقدم مرتفع علوي (كتلة علوية جافة ودافئة)؛ مما ينعكس ذلك على ارتفاع درجة الحرارة في السطح على أجزاءٍ واسعة من المملكة، وذلك مع مطلع الشهر المبارك.

وأضاف: “لا شك أن هذا يعد من طبيعة الفترة المناخية الانتقالية التي نعيشها خلال هذه الأيام والأيام القادمة؛ فالمؤشرات العددية بحسب آخر التحديثات تتوقّع -بأمر الله- أن يكون هذا الارتفاع في الحرارة نسبياً، وذلك باحتمالية أن تسجل أجزاءٌ من الوسطى والشرقية والشمالية الشرقية في حدود الأربعين درجة مئوية، وربما تزيد على ذلك في جبال وحرات مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والمناطق الصحراوية في جنوب المملكة، ولا يُستبعد أن تصل درجة الحرارة إلى خمس وأربعين درجة مئوية، خاصة المناطق الصحراوية نواحي الخرخير وشرورة”.

وتابع: “المؤشرات العددية تعطي في تحديثاتها -بأمر الله- عدم وجود دلائل لعواصف رملية غبارية خلال هذه الفترة على مناطق المملكة بشكل عام”.

وختم تصريحه بقوله: “هناك بعض المؤشرات الإيجابية لوجود حالات عدم استقرار جوي ونشوء سحب ممطرة مع مطلع شهر رمضان المبارك، على المرتفعات الجبلية في الجنوبية الغربية والغربية وأجزاءٍ من أواسط المملكة نواحي مناطق الرياض والقصيم والشمالية الشرقية، في أغلبها حالات جوية خفيفة الأمطار إلى متوسطة بحول الله”.