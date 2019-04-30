الحصيني يتوقعها 42: ارتفاع في درجات الحرارة يصل لـ12 درجة

تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني، ارتفاعًا في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وقال عبر حسابه في “تويتر” اليوم: يطرأ ارتفاع في درجات الحرارة من “7” إلى “12” درجة مئوية عما هي عليه في الأيام السابقة على معظم المناطق؛ لتصبح الحرارة أعلى من المعدل السنوي في مثل هذه الأيام، وهو ناتج عن تقدم كتلة دافئة، ومتوقع أن تصل العظمى إلى ما بين “35” إلى “42” درجة مئوية على معظم المدن عدا المصائف.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة، الطائف، نجران)، وطقس مستقر بوجه عام على باقي مناطق المملكة.