السعودية تطلق منصة توثيق رقمي لحماية حقوق الملكية الفكرية

أعلنت الشركة السعودية لحقوق الملكية الفكرية، بالاتفاق مع شركة «Bernstein» المتخصصة في تقنية البلوكشين، إطلاق منصة التوثيق الرقمي، التي تعمل على توثيق حقوق الملكية الفكرية وإثبات ملكية المنتج عالميًا، وذلك بمستوى عالٍ من الأمان والحماية.

ونصّ الاتفاق على توفير الحلول التقنية المتقدمة في حماية حقوق الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية، ودول مجلس التعاون الخليجي، علمًا بأنّ المنتج الفكري يتضمّن اختراعًا أو تطبيقًا، أو تصميمًا أو بحثًا علميًّ، أو مؤلَّفًا أو صورة.

من جانبه، عبّر المدير العام للشركة السعودية لحقوق الملكية الفكرية محمد العمير، عن تفاؤله بهذه الشراكة التي تؤسِّس لمرحلة جديدة من مراحل تشكيل أصول الملكية الفكرية، لافتًا إلى أنّ تقنية البلوكشين التي تقوم عليها المنصة، تمتاز بكونها قواعد بيانات مترابطة بشكل تسلسلي تاريخي غير قابلة للتعديل أو التلاعب، كما تتميز بالشفافية والثقة والسرعة والسهولة في إجراء العمليات، ما يزيد من تمكين الإبداع والابتكار في المنطقة.

من جهته، أكَّد المدير التنفيذي لشركة «Bernstein» جون ريفيير، أنَّ البلوكشين يعد طريقةً حديثةً لخلق الثقة الرقمية المتكاملة في عصر التحول الرقمي، مضيفًا: «نؤمن بأهمية هذا التعاون والعمل على الاستفادة من مميزات هذه التقنية، مع فريق متميز من المحامين المتخصصين والاستشاريين في الشركة السعودية لحقوق الملكية الفكرية».

ومن المتوقع أن تبدأ الشركة السعودية قريبًا في إصدار شهادات البلوكشين؛ سعيًا لتحسين إجراءات إدارة أصول الملكية الفكرية، من تقديم الحماية المثلى لبيانات المؤسسات، وتوثيق مراحل البحوث العلمية للباحثين، وتسجيل خطوات براءات الاختراع للمخترعين، وتأمين الأسرار التجارية لرواد الأعمال إلى حفظ حقوق مبرمجي التطبيقات والمؤلفين والمصورين والمصممين.

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وتعتبر الشركة السعودية لحقوق الملكية الفكرية، شركة رائدة في حماية حقوق الملكية الفكرية في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، منذ ما يزيد على العشر سنوات، وذلك بالعمل مع الجهات المعنية لدعم شركائها، وتحقيق أقصى حماية ممكنة بأحدث التقنيات.

وكانت الهيئة قد أطلقت، الجمعة الماضي، حزمةً من الأنشطة والرسائل التوعوية عن احترام حقوق الملكية الفكرية، بالتزامن مع اليوم العالمي للملكية الفكرية (26 أبريل).

وقدّمت الهيئة مجموعة من الرسائل التوعوية، تحت شعار «أنا أحترم حقوق الملكية الفكرية»؛ بهدف تعزيز احترام حقوق الملكية الفكرية، وزيادة الوعي لدى المجتمع بأهمية الحفاظ عليها وتنميتها ورعايتها، وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية.

وصرح الرئيس التنفيذي للهيئة، الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، بأنَّ الهيئة تعمل على تعزيز ثقافة حماية واحترام حقوق الملكية الفكرية، من خلال نشر الوعي لدى المجتمع، وتعمل مع شركائها على مستوى العالم؛ لتوفير حماية أكبر لحقوق الملكية الفكرية.

وكانت المنظمة العالمية للملكية الفكرية «WIPO»، قد أعلنت تخصيص اليوم العالمي للملكية الفكرية لهذا العام؛ ليكون تحت شعار «نحو الذهب نسعى: الملكية الفكرية والرياضة».