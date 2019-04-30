«تعليم مكة» تعلن موعد مراجعة حسابات الإدارات النسائية

أعلنت الإدارة العامّة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، موعد بدء مراجعة الحسابات والعُهَد والسُلَف للإدارات النسائية وإدارة نشاط الطالبات.

وقالت الإدارة العامة -عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»-: «إدارة المراجعة الداخلية بتعليم مكة تعتزم البدء في مراجعة الحسابات البنكية والعهد والسلف للإدارات النسائية اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1440/8/30 هـ، وإدارة نشاط الطالبات بتاريخ 1441/1/1 هـ. وذلك تزامنًا مع الخطة الوزارية للإدارة العامّة للمراجعة الداخلية بجهاز وزارة التعليم».

و«المراجعة الداخلية» نشاط مستقلّ وموضوعيّ، يُقدِّم تأكيدات وخدمات استشارية بهدف إضافة قيمة للمنشأة وتحسين عملياتها، ويساعد هذا النشاط في تحقيق أهداف المنشأة من خلال اتّباع أسلوب منهجيّ منظّم لتقييم وتحسين فاعلية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة، كما تساعد المنظمةَ في تحقيق أهدافها وحماية أصولها.

وتمّ تأسيس وحدة للمراجعة الداخلية بقرار مجلس الوزراء رقم 235 في 20/ 8/ 1425، وتمّت الموافقة على اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 129 في 6/ 4/ 1428.