هكذا يُمكنك معرفة نتائج الاختبارات عبر نظام «نور»

مكنت وزارة التعليم أولياء أمور الطلاب من الاستعلام عن نتائج أبنائهم عقب الانتهاء من الاختبارات أو تسجيل الطلاب الجدد، في مراحل التعليم العام، وذلك عبر نظام «نور» من خلال رقم الهوية.

ويستطيع أولياء الأمور الدخول على نظام «نور»، عبر الرابط بالضغط هنا، سواء لتسجيل الطلاب الجدد أو الحصول على نتائج الاختبارات.

ويُمكن الاستعلام عن نتائج الاختبارات عبر موقع نور برقم الهوية، وذلك بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الرمز التأكيدي، ومن ثم الدخول على نظام نور للنتائج، ثم الضغط على كلمة «التالي»، وبذلك يكون قد تم تسجيل حساب جديد تستطيع فتحه تلقائيًّا عند كل دخول.

ويُمكن «نور» أولياء الأمور من متابعة أداء أبنائهم، وكذلك تسجيل الأبناء أو البنات في الصف الأول الابتدائي، وذلك وفق الجدول الزمني المعلن في هذا الشأن، حيث يمكنهم الدخول بنفس اسم المستخدم وكلمة السر المستخدمة للدخول إلى النظام.

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كما يُتيح خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب الشهرية والفصلية، والتقارير الشهرية، التي يعدها المعلمون وتكون خاصة بمستوى الطلاب الدراسي والأداء الخاص بهم خلال العام.

ويمكن لطلاب المملكة العربية السعودية الاطلاع على كل ما هو جديد فيما يتعلق بأخبار الدراسة وجداول الامتحانات من خلال موقع نظام نور الإلكتروني؛ حيث يساعد موقع نور الطالب على معرفة كل ما هو جديد والإلمام بكل ما يتعلق بالدراسة.

ويمثل موقع نور الإلكتروني حلقة وصل بين ولي الأمر والمعلم والطالب، ويمكن كذلك للمديرين التواصل مع المعلمين من خلال موقع نور، وبالتالي تتمكن وزارة التربية والتعليم من تقديم الخدمات بكل سهولة ويسر.

ويقوم موقع نور بتقديم العديد من الخدمات للمعلم، ومن بينها خدمة التقديم على الإجازات، وكذلك غيرها من الخدمات الأخرى التي يصعب الحصول عليها من المكاتب.