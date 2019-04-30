الملك يبحث مع وزير خارجية الجزائر مستجدات إقليمية ودولية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، اليوم الثلاثاء، وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم. جرى خلال الاستقبال، استعراض مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، بينما أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن تمنياته للشعب الجزائري الشقيق بدوام الأمن والازدهار.

حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العسّاف، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني.

كما حضره من الجانب الجزائري، سفير الجزائر لدى المملكة أحمد عبدالصدوق، ومدير عامّ البلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية محمد يرقي، ومستشار وزير الشؤون الخارجية محمد سفيان براح.