بالصور.. 3 مشروعات إنسانية لـ«بر جازان» في شهر رمضان

قامت جمعية البر الخيرية بجازان، مع مطلع اقتراب شهر رمضان المبارك، بمجموعة من المبادرات والأنشطة، التي تسهم في التكاتف الإنساني بين أبناء الوطن الواحد.

وقال رئيس الجمعية يحيى بن حسن عوض، إن الجمعية استكملت تجهيزاتها من خلال الإعداد المبكر لبرامجها ومشاريعها الخيرية خلال شهر رمضان المبارك، الذي يمثل أحد المشروعات الموسمية للجمعية.

من جانبه، أكَّد أمين عام الجمعية الشيخ محمد بن حسن العلاوي، أهمية البرامج والدور الذي تقوم به الجمعية، بالإشراف على البرامج الرمضانية، مثل: مشروع السلة الغذائية الرمضانية المخصصة؛ لتناسب احتياجات الأسر المسجلة في الجمعية.

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وأوضح العلاوي، أنها تقدم خلال هذا الشهر مشروع هدية وكسوة العيد، ومشروع زكاة الفطر، مُضيفًا أن الجمعية بحثت أوضاع آلاف الأسر، وتلمست احتياجاتهم الفعلية؛ لتقدم لهم جميع الخدمات.

وأشار إلى سعي «بر جازان» للاستفادة من التقنية الحديثة في مجالات عملها، ومن أهمها تحديث بيانات المستفيدين من خدماتها والتواصل مع المستفيدين؛ مما أسهم في إيصال المساعدات لمستحقيها في وقت قياسي.

وتابع: «جهود الجمعية لم تقف على خدمة مستفيدي الجمعية بمدينة جازان، بل امتدت خدماتها لإيصال السلال الغذائية والمساعدات المالية وكفالة الأيتام لعدة جمعيات، ومن أبرزها: جمعية محافظة فرسان والريث وجمعية العبادل التابعة لمركز القصبة بمحافظة العارضة».

وقدم العلاوي الشكر لفاعلي الخير؛ لدعمهم الدائم لاستمرار العطاء لتقديم كل ما هو أفضل لهذه الفئة الغالية على قلوب الجميع، خاصة ولاة أمر هذه البلاد وشعبها المعطاء.