«الأمن العام» يعلن توقيف المتعدِّي على السكة الحديد بالقصيم

أعلنت الإدارة العامة للأمن العام، اليوم الثلاثاء، أنّ شرطة منطقة القصيم، أوقفت المتورط في إتلاف جزء من السياج الحديدي الخاص بحماية مسار السكة الحديد.

وقالت إدارة الأمن العام، في بيانٍ مقتضب نشره حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»،: «شرطة منطقة القصيم تُوقف مواطنًا بالعقد الرابع من عمره، وتتخذ الإجراءات النظامية بحقه؛ لقيامه بإتلاف جزء من السياج الحديدي الخاص بحماية مسار السكة الحديد، ومحاولة عبوره بشاحنة، ما أدى إلى تعلقها بالمسار».

وبينما لم يعلن «الأمن العام» مزيدًا من التفاصيل، كانت الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، قد أصدرت بيانًا أمس الإثنين، قالت فيه إنَّه عبور خاطئ للسكة الحديد من قِبل أحد المتجاوزين، والتعدي والتخريب للسياج من قِبله، أدَّى إلى تعطُّل ووقوف شاحنته على الخط الحديدي، الأمر الذي اقتضى التحفظ عليه من قِبل الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الموجودة في المنطقة، بالتنسيق مع إدارة الأمن الصناعي في الشركة.

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وأضافت، أنَّه ستتم إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، وذلك استنادًا للمرسوم الملكي الصادر في 19/4/1438 هـ، علمًا بأنَّ العقوبات في هذا الخصوص تنص على السجن لمدة قد تصل إلى عامين، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين، وهي العقوبة التي أُقرّت على كل من يشارك في التخريب أو الإتلاف، أو التعطيل للمرافق العامة وممتلكات الدولة.

وأوضحت «سار»، أنَّ الدولة تواصل إنشاء المشروعات التنموية في كل مدن وقرى المملكة؛ بهدف إيصال عجلة التنمية وشمولها كل المناطق؛ ليعود مردودها الاقتصادي على الوطن والمواطن، مشيرة إلى أن الحفاظ على تلك المشاريع والممتلكات العامة مسئولية يشترك فيها الجميع.