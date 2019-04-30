تعميم مهم من «الخدمة المدنية» حول تاريخ تخرج «التخصصات الصحية»

أصدرت وزارة الخدمة المدنية تعميمًا، اليوم الثلاثاء، بأن يكون تاريخ التخرُّج هو المسجّل في وثيقة شهادة البكالوريوس أو الماجستير لجميع التخصصات الصحية (غير طبيب)، سواء من المؤسسات التعليمية داخل المملكة أو خارجها، وذلك بدلًا من اعتماد تاريخ الامتياز.

وقالت الوزارة -في بيانٍ لها- إنّ هذا القرار جاء انطلاقًا من سعيها لتحقيق مبدأ العدالة بين الخريجين والخريجات، ونتاجًا للمراجعات المستمرّة لعملية توثيق بيانات الخريجين والخريجات، وبدراسة ما استجدّ على التخصصات الصحية (غير طبيب) من قبل اللجنة الدائمة لدراسة المؤهلات العلمية والبرامج التدريبية.

وأضافت أنّه تمّ تكليف فريقٍ من المختصين بالتوثيق في مختلف فروع الوزارة لإعادة توثيق بيانات الخريجين والخريجات المسجّلين في نظام «جدارة» من حملة هذه المؤهلات، موضحةً أنّه من المقرر انتهاء عمل فريق مختصي التوثيق المكلف بتاريخ 24/9/1440هـ.

وخلال فترة إعادة التوثيق، لن تكون هناك إعلانات وظيفية للمؤهلات الصحية (غير طبيب)، وذلك من مبدأ العدالة، وستصل رسالة للمسجلين في «جدارة»، بأنّه تمّ إعادة توثيق البيانات بناءً على ذلك، حسبما ورد في البيان.