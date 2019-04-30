السعودية اليوم / أمير تبوك يستقبل المخترعة السعودية مريم القيسي



تبوك 25 شعبان 1440 هـ الموافق 30 إبريل 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم, المخترعة

وأبدى سموه إعجابه بما حققته المخترعة, متمنياً لها المزيد من التوفيق والنجاح قائلاً : أنتِ مثال للمرأة السعودية التي يجب أن يرى العالم جهودها وماقدمت وتقدم ، مشيراً سموه إلى أن السنوات الأخيرة تشهد بتحقيق المرأة السعودية للعديد من الإنجازات، موجهاً سموه بتقديم الدعم والتسهيلات كافة لمشرفة القيادة المدرسية بتعليم تبوك مريم بنت عبدالله القيسي.

عقب ذلك, تشرفت المخترعة مريم القيسي بتقديم هدية تذكارية لسموه ونسخة من الشهادات التي حصلت عليها في المسابقة "أرخميدس للاختراعات العلمية والعملية".

وعبرت القيسي عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز , عادةً استقبال سموه لها حافزاً لتقديم المزيد من الاختراعات, معربةً عن عظيم امتنانها لسموه لرعايته واهتمامه بأبنائه المنطقة في جميع المجالات التي يحققون فيها تميزاً على مستوى العالم.

وكانت المخترعة " مريم " قد اخترعت حقائب السفر المريحة الهادفة إلى إيجاد حل للمشكلة التي يعاني منها المسافرين عبر المطارات الدولية والمحلية ، كما أن القيسي تسعى للحصول على براءات اختراع جديدة في مجال خدمة ذوي الهمم العالية ، وجنودنا البواسل بالقوات المسلحة.

يذكر أن القيسي قد سبق لها الحصول على جائزة سمو أمير منطقة تبوك للتفوق العلمي.

// انتهى //

14:46ت م

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تبوك 25 شعبان 1440 هـ الموافق 30 إبريل 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم, المخترعة السعودية مريم عبدالله القيسي مشرفة القيادة المدرسية بتعليم تبوك الحاصلة على الميدالية الذهبية والبرونزية في معرض المخترعين بموسكو " أرخميدس" 2019م.وأبدى سموه إعجابه بما حققته المخترعة, متمنياً لها المزيد من التوفيق والنجاح قائلاً : أنتِ مثال للمرأة السعودية التي يجب أن يرى العالم جهودها وماقدمت وتقدم ، مشيراً سموه إلى أن السنوات الأخيرة تشهد بتحقيق المرأة السعودية للعديد من الإنجازات، موجهاً سموه بتقديم الدعم والتسهيلات كافة لمشرفة القيادة المدرسية بتعليم تبوك مريم بنت عبدالله القيسي.عقب ذلك, تشرفت المخترعة مريم القيسي بتقديم هدية تذكارية لسموه ونسخة من الشهادات التي حصلت عليها في المسابقة "أرخميدس للاختراعات العلمية والعملية".وعبرت القيسي عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز , عادةً استقبال سموه لها حافزاً لتقديم المزيد من الاختراعات, معربةً عن عظيم امتنانها لسموه لرعايته واهتمامه بأبنائه المنطقة في جميع المجالات التي يحققون فيها تميزاً على مستوى العالم.وكانت المخترعة " مريم " قد اخترعت حقائب السفر المريحة الهادفة إلى إيجاد حل للمشكلة التي يعاني منها المسافرين عبر المطارات الدولية والمحلية ، كما أن القيسي تسعى للحصول على براءات اختراع جديدة في مجال خدمة ذوي الهمم العالية ، وجنودنا البواسل بالقوات المسلحة.يذكر أن القيسي قد سبق لها الحصول على جائزة سمو أمير منطقة تبوك للتفوق العلمي.// انتهى //14:46ت م0115

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