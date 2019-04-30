السعودية اليوم / الأمير فهد بن سلطان يستقبل مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بتبوك



تبوك 25 شعبان 1440 هـ الموافق 30 إبريل 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة المهندس سالم سليمان الوباري الذي قدم لسمو أمير المنطقة التقرير السنوي لأعمال وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة لعام 2018 ، متضمناً النتائج الرقابية والحركة التنموية لقطاع الأعمال.

وأكد سموه خلال اللقاء دور فرع الوزارة بالمنطقة في تعزيز حماية المستهلك وضرورة مواصلة وتكثيف الأعمال الميدانية خصوصا ونحن مقبلين على دخول شهر رمضان المبارك والعمل على تكثيف الجهود الرقابية على الأسعار وتوفر السلع والحرص على مصالح المواطنين , تحقيقاً لتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في توفير الرفاهية والرخاء للمواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن المعطاء.

من جهته أعرب المهندس الوباري عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه ومتابعته لأعمال ونشاطات الفرع للقيام بواجبه على أكمل وجه.

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14:33ت م

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