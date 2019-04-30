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الملك سلمان يستعرض مستجدات الأحداث مع وزير الشؤون الخارجية الجزائري

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، معالي وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن تمنياته للشعب الجزائري الشقيق بدوام الأمن والازدهار.

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حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني.

كما حضره من الجانب الجزائري، سفير الجزائر لدى المملكة أحمد عبدالصدوق، ومدير عام البلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية محمد يرقي، ومستشار وزير الشؤون الخارجية محمد سفيان براح.

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