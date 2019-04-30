أبو بكر البغدادي يفضح نفسه .. النقوش والملابس دلت على موقعه

2019-04-30

متابعات الخليج 365 - متابعة

جاء ظهور زعيم داعش أبو بكر البغدادي بمثابة مفاجأة غير متوقعة، خاصة بعد الهزائم التي مُني بها التنظيم في الفترة الأخيرة، خاصة في الباغوز السورية، حيث ظهر الخليفة المزعوم مجدداً، بعد اختفاء دام أكثر من 5 سنوات كثرت خلالها الشائعات حول وفاته تارة وإصابته طوراً.

وكشف الفيديو الذي بثته وكالة الفرقان الداعشية على تيليغرام الاثنين بعض الخفايا أو الإشارات.

من تلك الإشارات التي توقف عندها العديد من التحليلات الغربية، الرشاش الذي ظهر خلف البغدادي.

نوعية الملابس

فقد أشار تقرير في صحيفة Corriere della Sera الإسبانية إلى أن ظهور الكلاشينكوف خلف البغدادي، أتى بمثابة تذكير واسترجاع بالصورة التي كان يظهر فيها زعيم القاعدة أسامة بن لادن في ما يشبه “التحية” للرجل الإرهابي الذي اعتبر يوماً ما المطلوب الأول عالمياً.

إلى ذلك، اعتبر أحد الناشطين السوريين من الرقة أن البغدادي ظهر برفقة ثلاثة أشخاص تم إخفاء معالم وجههم، لكنهم كانوا يرتدون نوعاً من الشماغ يُستخدم في شرق سوريا وغرب العراق بشكل واسع.

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ونظراً لما ارتداه البغدادي أيضاً (ملابس شتوية نوعاً ما) ما يدل على برودة الطقس أثناء فترة التصوير، نجد أن هنالك منطقتين باردتين جداً في تلك الفترة، الأولى المنطقة الممتدة بين تلعفر وجبال سنجار وهو المكان المرجح، والثانية هي بادية الشدادي جنوب الحسكة وهي مستبعدة، بحسب ما رجح الناشط السوري تيم رمضان.

مجلس عربي

كما ظهر البغدادي جالساً في “مجلس عربي” (بحسب ما يسمى في تلك المناطق) مصنوع من قماش منتشر في تلك المنطقة “الجزيرة السورية والموصل”.

ولفت إلى أن هذا النوع من القماش كان يستورد من حلب، إلا أن المعامل توقفت عن إنتاجه منذ عام 2013 ، ولعل تلك الملاحظة يمكن أن تشي أو تحصر المكان الذي يمكن أن يتواجد فيه البغدادي (دائرة قطرها 100 كم).

حديثه عن السودان

إلى ذلك، تحدث زعيم داعش بشكل مصور عن تطورات الوضع في السودان، وسقوط نظام حكم عمر البشير.

ما يعني أن الفيديو تم تصويره في الفترة بين 12 – 22 نيسان 2019، وليس بعد ذلك، لأن الإشارة إلى هجمات سريلانكا أضيفت صوتياً.