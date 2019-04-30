فيديو لأول مرة .. لحظة تنازل إمبراطور اليابان عن عرشه

2019-04-30

متابعات الخليج 365 - متابعة

جرت اليوم في اليابان مراسم تنحي الإمبراطور أكيهيتو عن العرش، بعد ثلاثين عاما من اعتلائه،فيما ستقام مراسم تنصيب ولي العهد الأمير ناروهيتو (59 عاما) الابن الأكبر لأكيهيتو إمبراطورا جديدا للبلاد غدا الأربعاء.

ويعتبر تنازل الإمبراطور أكيهوتو، عن العرش هو الأول من نوعه منذ أكثر من مائتي عام في الأسرة الملكية اليابانية.

وكان الإمبراطور توجه صباح اليوم الثلاثاء إلى القصر الإمبراطوري للقيام بطقوس عبادة لآلهة الشمس وأرواح أجداده وعدة آلهة أخرى ولإبلاغ الشعب الياباني بالتنحي الوشيك عن العرش تلا الإمبراطور نصا باللغة اليابانية القديمة.

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وأمام مئات اليابانيين الذين حضروا المراسم تحت المطر، أعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن امتنانه للإمبراطور أكيهوتو نيابة عن الشعب.

يشار إلى أن أكيهيتو ورث “عرش الأقحوان” عن عمر 55 عاما عقب وفاة والده الإمبراطور هيروهيتو عام 1989، وفقا للترتيب التقليدي للخلافة في اليابان، ليكون الحاكم الـ125 لليابان في أقدم سلالة حاكمة بالعالم.

وبتنازله عن العرش اليوم، ينتهي في اليابان عصر هيسيي وتدخل البلاد عصر رييوا في اليوم الأول من شهر مايو عندما سيعتلي ولي العهد الأمير ناروهيتو العرش.

وسيتمكن اليابانيون في الرابع من مايو المقبل، من مقابلة الإمبراطور الجديد وزوجته الإمبراطورة ماساكو وأفراد آخرين من العائلة الإمبراطورية.

