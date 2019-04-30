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2019-04-30 السديس وقائد قوة أمن الحرم يبحثان الاستعدادات لشهر رمضان متابعات الخليج 365 - واس عقد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم, اجتماعاً مع قائد قوة أمن المسجد الحرام العميد يحيى بن عبدالرحمن العقيل، وذلك لمناقشة الاستعدادات لموسم رمضان المبارك.

وأكد معاليه على التعاون المثمر والتناغم والمشاركة الفعالة بين الرئاسة وقوة أمن المسجد الحرام بما يحقق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن وتسخير الامكانيات كافة، كي يؤدوا عباداتهم في يسر وسهولة.

وأشاد الشيخ السديس بجهود أمن المسجد الحرام وما يبذلونه في سبيل حفظ أمن ضيوف الرحمن وحرصهم على سلامتهم من كل ما يعكر الأجواء الروحانية الإيمانية بالبيت العتيق.

ووجه الدكتور السديس الإدارات الميدانية كافة بالتعاون والتنسيق مع قوة أمن المسجد الحرام يما يحقق النجاح بإذن الله خلال الموسم الكريم.









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