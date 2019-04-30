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صور.. فريق إعلاميون يطمئن على الكنهل في منزله
متابعات الخليج 365 _عبدالرحمن المحمادي_الرياض
زار عدد من أعضاء جمعية “إعلاميون”، الزميل الفنان محمد الكنهل في منزله بالرياض بمناسبة تماثله للشفاء بعد العملية الجراحية التي أجراها مؤخراً.
وأوضح عضو مجلس إدارة جمعية إعلاميون نائب رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية نايف الكرشمي، أن زيارة الفنان الكنهل، تأتي كأحد برامج اللجنة في الجمعية، قائلاً: من واجبنا في جمعية إعلاميون تعميق أواصر الأخوة والمحبة والتواصل وتعزيز قيمة الإعلام في المجتمع، فهذه الزيارات للزملاء والأصدقاء والشخصيات المجتمعية جزء من أهداف وواجبات الجمعية التي تحقق ذلك ضمن برامج لجنة المسؤولية الاجتماعية وكل ما من شأنه تأصيل القيم الإسلامية وما يحثنا عليه النبي المصطفى.
وتابع الكرشمي أن “رؤية المملكة 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تميزت بالشمول والواقعية، كما نجد العديد من خطط الرؤية وتفاصيلها تتضمن تطوير المسؤولية الاجتماعية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ولاسيما الجوانب المتعلقة بتطوير الكادر البشري، والارتقاء به، وتلامس المجتمع وقضاياه وتعزز ترابطه الأسري، وتسهم في تطوير أفراده، والارتقاء بمستواهم، وتحسين أوضاعهم، وهذا ما نعمل على تحقيقه في جمعية إعلاميون اتساقاً مع رؤية وطننا الغالي وطموحات قيادتنا الرشيدة التي تعانق عنان السماء”.
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