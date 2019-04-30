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محمد بن راشد يكشف معلومات عن أخطر تقرير يخص 15 دولة عربية

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2019-04-30

محمد بن راشد يكشف معلومات عن أخطر تقرير يخص 15 دولة عربية

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛ نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، اليوم الثلاثاء، إنه تسلَّم أخطر تقرير يخص 15 دولة عربية.

وأضاف الشيخ ابن راشد؛  أنه تسلّم تقريراً يتضمن استطلاع رأي للشباب العربي، والذي شمل نحو 15 دولة عربية، ويكشف أخطر ما يشغل ذهن الشباب العربي في تلك الدول، معدّداً المشكلات التي تشغل شباب الدول العربية، بأنها قضيتا البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة.

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وأشار حاكم دبي، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية “وام” وعبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، إلى أن 80 % من الشباب العربي، يساورهم قلق بالغ حيال جودة التعليم في دولهم، فيما يرى أكثر من نصف الشباب العربي، أن الحصول على المخدرات أصبح أسهل في بلدانهم.

وقال محمد بن راشد؛ إن معظم الشباب العربي المشاركين في تلك الدراسة، يرون أن “الصحة النفسية” باتت قضية مهمة وحيوية، متابعاً “للعام الثامن على التوالي.. الإمارات النموذج التنموي المفضل للشباب العربي، والبلد المفضل للعمل والعيش فيه، وتلتها دول مثل كندا والولايات المتحدة وبريطانيا”.

ووجّه ابن راشد رسالة إلى الشباب العربي قال فيها: “أقول للشباب إن الإمارات كانت وستبقى بلدكم.. وهي جزء من وطن عربي كبير وجميل سيستمر في النهوض بطاقة شبابه وأحلامهم العظيمة”.





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