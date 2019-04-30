بالصور.. أمانة المدينة المنورة تزيل تعديات على أراض حكومية بمساحة ٤٦٠٠م

جدة - عمرو شويل المدينة المنورة - الخليج 365:

تمكنت الفرق الرقابية في بلدية العيون، التابعة لأمانة منطقة المدينة المنورة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، من إزالة تعديات على أرض حكومية بمنطقة الخليل.

وكانت التعديات عباره عن إحاطة أرض بحواجز ترابية بداخلها فسيل من النخيل بمساحة ٤٦٠٠م .