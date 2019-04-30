الان تتابع “التعليم” تتيح للطلاب والطالبات الاستعلام عن نتائجهم برقم السجل المدني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 17 دقيقة - 2:22 م, 30 أبريل 2019 م التعليقات: 0 الطائف - الخليج 365 -عبدالله العازمي أتاحت وزارة التعليم، لأولياء الأمور، وللطلاب والطالبات، رابطًا خاصًا للاستعلام عن نتائجهم في نظام نور، وذلك برقم السجل المدني على الرابط https://noorresults.moe.gov.sa/MarksInquiry/StudentMark.aspx

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