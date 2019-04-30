الان تتابع جمعية “حافظ ” بوادي حلي تكرم حافظات القرآن الكريم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل القنفذة - الخليج 365- خضر المقعدي:
أقامت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بوادي حلي بمحافظة القنفذة، حفل تكريم لعدد من الحافظات للقرآن الكريم، بحضور أولياء أمورهن بمقر المعهد.
وأوضح الدكتور مشعل الفلاحي، رئيس مكتب الدعوة بوادي حلي، أن هذا العام شهد تخريج الدفعة الثانية وعددهن 115 حافظة لكتاب الله تعالى في معهد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
وقدم الفلاحي شكره للشيخ صالح الثنيان على دعمه المتواصل للأعمال الخيرية و لبرامج المعهد خاصة . في ختام الحفل تم تكريم أولياء أمور الحافظات.
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