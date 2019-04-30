الان تتابع شرطة القصيم توقف مواطنا بسبب إتلاف السياج الخاص بمسار السكة الحديدية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل القصيم - الخليج 365:
أعلنت شرطة منطقة القصيم، اليوم، أنها أوقفت مواطناً، في العقد الرابع من عمره، واتخذت الاجراءات النظامية بحقه.
وذكرت الشرطة أن المواطن المذكور تعمد إتلاف جزء من السياج الحديدي الخاص بحماية مسار السكة الحديدية، ومحاولة عبوره بشاحنة، ما أدى إلى تعلقها بالمسار.
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