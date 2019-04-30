شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان: تمنياتي للشعب الجزائري الشقيق دوام الأمن والازدهار والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم (الثلاثاء)، وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.
وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن تمنياته للشعب الجزائري الشقيق بدوام الأمن والازدهار.
حضر الاستقبال، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني.
كما حضره من الجانب الجزائري، سفير الجزائر لدى المملكة أحمد عبدالصدوق، ومدير عام البلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية محمد يرقي، ومستشار وزير الشؤون الخارجية محمد سفيان براح.
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