شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة القصيم توقف مواطنا حاول عبور سكة حديد بشاحنة وأتلف جزءاً من سياج الحماية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت شرطة منطقة القصيم إيقاف مواطن في العقد الرابع من عمره، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لقيامه بإتلاف جزء من السياج الحديدي الخاص بحماية مسار السكة الحديدية ومحاولة عبوره بشاحنة ما أدى إلى تعلقها بالمسار.

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وكانت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) قد أصدرت أمس (الاثنين) بياناً توضيحياً حول الصور والمقاطع التي تم تداولها في منصات التواصل الاجتماعي، وأظهرت تعدي أحد ملاك المواشي على خط السكة الحديدية في حفر الباطن.

وأكدت «سار» أنه نتيجة للعبور الخاطئ تعطلت شاحنته على الخط الحديدي، الأمر الذي اقتضى التحفظ على المتعدي بواسطة الجهات الأمنية الموجودة في المنطقة بالتنسيق مع إدارة الأمن الصناعي في «سار».

وأضافت الشركة في بيانها أنه ستتم إحالة المتعدي إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، علماً أن العقوبات في هذا الخصوص تنص على السجن لمدة قد تصل إلى عامين وغرامة تصل إلى 100 ألف ریال أو بإحدى العقوبتين.