شكرا لقرائتكم خبر عن «المجلس الصحي» يقدم مبادرة تأهيل وتدريب 5 آلاف مركز طبي في المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مريم الصغير (الرياض)

شارك المجلس الصحي السعودي في مؤتمر بناء الأسس لتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية، الذي جرت فعالياته أخيراً، في فندق كراون بلازا في العاصمة الرياض، تحت رعاية وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وذلك للتعريف بالبرامج الوطنية الصحية والمشاريع العلمية المميزة التي يقدمها المجلس، والمراكز الوطنية التابعة له في مجالات عديدة التي ستعود بالفائدة المرجوة لتطوير الخدمات الصحية، بما يلبي حاجات المواطنين والمقيمين في المملكة.

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وخلال جلسة النقاش المفتوحة في المؤتمر، تحدث الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي، عن المبادرة الوطنية لتأهيل وتدريب أكثر من 5 آلاف باحث عن العمل في مجال الترميز الطبي، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

وأكد العازمي أن المجلس الصحي السعودي -كمظلة تشريعية تشرف على الكثير من القطاعات الصحية في المملكة لسن الأنظمة والتشريعات-، يولي اهتماماً كبيراً بتحديد كفاءة المرافق الصحية وخدماتها، واحتواء تكلفة الخدمات الصحية في القطاع الصحي، وكذلك تعزيز إستراتيجية الرعاية الصحية التي تبناها المجلس، منذ إطلاقها عام 1430، مضيفاً أن المجلس يوائم بين إستراتيجية الرعاية الصحية، وبرنامج التحول الوطني ومبادرات رؤية 2030، بهدف خلق مشاريع ومبادرات تخدم القطاع الصحي والمستفيدين منه، وأهمها: الملف الصحي الإلكتروني، السجلات الصحية في المملكة، ومشروع DRG «تصنيف مجموعات التشخيص».

وشدد الدكتور العازمي في جلسات نقاش المؤتمر، على أهمية توحيد الجهود مع كافة القطاعات الصحية المختلفة المعنية، والجهات ذات العلاقة بتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية.