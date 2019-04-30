شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الباحة»: إيداع 2.5 مليون ريال في حسابات المستفيدين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الباحة)

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني أمس (الاثنين)، صرف بعض المستحقات المالية الممثلة في مستحقات مكافآت نهاية الخدمة، وتعويض إجازة لبعض منسوبي ومنسوبات الإدارة، بمبلغ أكثر من مليونين ونصف المليون ريال.

وأفاد مدير الشؤون المالية في الإدارة طلال بن محمد آل طراد، بأنه سيتم صرف تلك المبالغ خلال الأسبوع الحالي عبر نظام «تحويل سريع» في حسابات المستفيدين، داعياً المستفيدين إلى متابعة حساباتهم البنكية أو مراجعة إدارة الشؤون المالية عند الحاجة لذلك.