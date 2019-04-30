وكالة سمة توقع عقد تصنيف مع شركة حمد واحمد محمد المزيني العقارية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

وقعت شركة حمد وأحمد محمد المزيني (المزيني) عقدا مع وكالة سمة للتصنيف (تصنيف) وذلك لمنحها التصنيف الائتماني بهدف الوقوف على أعمال الشركة ووضعها المالي والإداري والتشغيلي، وبيئة العمل التي تعمل بها، ويأتي هذا التوقيع بعد أيام من انتهاء أعمال مؤتمر لقطاع المالي والإعلان عن تأسيس الشركة لكامل أعمالها بعد نحو سنتين من إجراءات التأسيس، حيث تم منح أول رخصة من قبل هيئة سوق المال لوكالة تصنيف محلية بترخيص رقم (08-15001) في ديسمبر من العام 2015م، وكذلك الحصول على الموافقة بمباشرة الأعمال في مطلع العام 2017م، كجهة محايدة وشفافة وموثوق بها للقيام بهذا النوع من الأعمال بعد تقديم والالتزام بكل متطلبات الترخيص ومباشرة الأعمال بناء على اللائحة التنفيذية الصادرة بهذا الخصوص من قبل هيئة سوق المال في العام 2014م.

وذلك "كممكن أعمال" ذو أهمية استراتيجية لتطوير القطاع المالي في المملكة العربية السعودية، والقطاعات الأخرى، متوافقة بذلك مع رؤية المملكة 2030م، بقيادة عراب الرؤية ومهندسها، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد ووزير الدفاع وفقه الله، تحت قيادة وتوجيهات سيدنا وقائد أمتنا خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظة ورعاة.

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وقد صرح سعادة المهندس على محمد حسن الشهري، بعد التوقيع، بأنه يعد هذا التوقيع علاقة استراتيجية مع الوكالة لخدمة أهداف شركة المزيني الطموحة، حيث نعمل مع وزارة الإسكان على تنفيذ مشاريع إسكانية بأكثر من 10,000 وحدة سكنية في الرياض وجدة، ووجود تصنيف معتمد للشركة يمنحنا القدرة على التوسع المدروس واعتماد حلول مالية متقدمة بما فيها إصدار صكوك لتنفيذ المشاريع وكذلك إعطاء المزيد من الثقة في أعمال الشركة من خلال المزيد من الشفافية للسوق حول أعمال الشركة، حيث لدينا الثقة فيما نقوم به وأيضا ولله الحمد نعتز بثقة وزارة الإسكان والجهات الحكومية الأخرى بما ننفذه من مشاريع.

كما صرح الرئيس التنفيذي للوكالة، سعادة الأستاذ نبيل بن عبدالله المبارك، بأن الوكالة تسعى للمساهمة مع باقي الجهات في مساعدة القطاع الخاص في الوصول إلى نموذج الأعمال الأنسب لها وللسوق من خلال منح التصنيف المناسب للشركة تستطيع من خلال البناء علية ومعرفة جوانب القوة وكذلك جوانب الضعف إن وجودت، للتغلب عليها، كذلك سوف يساهم هذا التصنيف للشركة في إصدار أدوات مالية مناسبة للمشاريع، وبأسعار مناسبة حسب درجة النصيف التي سوف تحصل عليها. ونحن نعمل مع الشركات كممكن أعمال لها، وشريك في تطوير الشركات لتتناسب مع تطلعات الوطن ولخدمة الاقتصاد السعودي بمختلف قطاعته، كأحد أقطاب مجموعة العشرين.

وتمكن أهمية دور الوكالة المحلية في عدد من المحاور الرئيسية وهي: