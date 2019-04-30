، بيدرو مانويل وحمد الله نجما الجولة الـ 28 .. وجمهور الاتحاد مثالي للمرة العاشرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - حصد البرتغالي بيدرو مانويل؛ مدرب نادي التعاون، جائزة أفضل مدرب للجولة الـ 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما ذهبت جائزة أفضل لاعب للمغربي عبدالرزاق حمد الله؛ أما جائزة الجمهور المثالي فذهبت إلى جمهور نادي الاتحاد.

وجاء تحقيق البرتغالي بيدرو؛ للجائزة للمرة الرابعة منذ بداية الموسم، إثر تحقيقه الفوز على نادي الهلال بهدفين دون مقابل في ختام مواجهات لقاءات الجولة الـ 28.

في حين اختارت اللجنة الفنية برابطة الدوري السعودي للمحترفين المغربي عبدالرزاق حمد الله؛ لجائزة أفضل لاعب، بعد مساهمته في تحقيق الفوز لفريقه على الفتح بخماسية نظيفة، حث تمكّن من تسجيل هدفين، وصناعة هدفين آخرين؛ ليحقق الجائزة للمرة الخامسة له في الدوري.

أما جمهور الاتحاد، فتحصل على جائزة الجمهور المثالي إثر حضور 26840 مشجعاً ومشجعة في لقاء فريقهم أمام الاتفاق، ومساهمتهم في تحقيق الاتحاد الفوز بهدفين نظيفين؛ ليحقق الجائزة للمرة العاشرة منذ انطلاقة الدوري، كأكثر الأندية حصولاً على الجائزة لهذا الموسم.