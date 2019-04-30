، "التقاعد" تطلق مبادرة "المشي.. صحة" لتوفير نمط حياتي إيجابي ،

محمد بن مسعود - الدمام - للتواصل مع المتقاعدين وتشجيعهم على ممارسة الرياضة

تطلق المؤسسة العامة للتقاعد، غدًا الأربعاء، مبادرة "المشي.. صحة" والتي تستضيف النسخة الأولى منها مدينة الدمام، عند الساعة الرابعة مساء بالواجهة البحرية للمدينة.

وأوضح مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالمؤسسة فيصل بن عثمان اليحيى، أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص المؤسسة على مد جسور التواصل مع المتقاعدين، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة خلال مرحلة التقاعد؛ بما يُسهم في تعزيز الصحة العامة وتوفير نمط حياتي إيجابي مليء بالحيوية والنشاط.

وأكد اليحيى أهمية هذه المبادرة التي تعكس حرص المؤسسة على تفعيل دورها المجتمعي، وتوفير مناخ حياتي مناسب للمتقاعدين، والالتقاء الدائم بهم والاستماع إلى مرئياتهم؛ داعيًا عموم المتقاعدين بالمنطقة الشرقية للحضور والمشاركة في هذه الفعالية؛ حيث ستقدم جوائز وهدايا عينية للمشتركين والفائزين بالتعاون مع رعاة الفعالية.

وتوجه اليحيى بالشكر الجزيل للتسهيلات التي حظيت بها المؤسسة من إمارة المنطقة الشرقية لإقامة هذه الفعالية، ممثلة في أمير المنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود. كما قدّم شكره لكل الداعمين والشركات الراعية.

يُذكر أن مبادرة "المشي.. صحة" سوف يتم إطلاقها قريبًا في عدد من مناطق ومدن المملكة؛ للوصول لأكبر شريحة من المتقاعدين، وتعزيز الصحة العامة لديهم من خلال المشاركة في مثل هذه الفعاليات الرياضية.