، قبيل رمضان.. ضبط نصف طن أطعمة وعصائر غير صالحة للاستهلاك في ضمد ،

محمد بن مسعود - الدمام - زارت 113 موقعًا لإعداد وتجهيز الأغذية وبيعها وسجلت ٥٩ مخالفة خلال 5 أيام فقط

قُبيل أيام من شهر رمضان المبارك، وخلال الفترة التي تستعد فيها الكثير من المطاعم والمحلات بمختلف نشاطاتها للشهر الفضيل؛ ضبطت بلدية محافظة ضمد وصادرت نصف طن من الأطعمة الفاسدة والخضروات والعصائر واللحوم والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمنتهية الصلاحية.

ولفتت البلدية إلى أنها ستواصل تكثيف جولاتها الرقابية والمتابعة المستمرة لمحلات بيع الأطعمة والمطاعم والبوفيهات ومحلات العصائر ضمن حملة ومبادرة "غذاؤكم- أمانة" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخرًا؛ وفق الخطة الزمنية الشاملة التي وضعتها البلدية للتأكد من صحة وسلامة المواد الغذائية المعروضة بتلك المحلات.

وأوضح رئيس بلدية محافظة ضمد عبدالعزيز بن محمد الشعبي، أن البلدية -ممثلةً في قسم صحة البيئة وكذلك قسم الرقابة الشاملة- قامت خلال جولتها في خمسة أيام فقط بزيارة عدد ١١٣ موقعًا لإعداد وتجهيز الأغذية وبيعها، وتم تسجيل ٥٩ مخالفة، وتم التأكد من توفر جميع الاشتراطات الفنية والصحية والتصاريح النظامية لأنشطتها؛ مفيدًا بأنه تم ضبط العديد من الأطعمة الفاسدة ومصادرة الأطعمة والخضروات والعصائر واللحوم والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمنتهية الصلاحية، وطبقت الغرامات والأنظمة بحق المخالفين.

ولفت "الشعبي" إلى أن البلدية تعمل من خلال خطة مُعَدة مسبقًا للمتابعة والرقابة الصحية اليومية وأعمال النظافة، إضافة إلى أعمال الإصحاح البيئي؛ مشيدًا بتوجيهات ومتابعة أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان، والذي يحرص دائمًا على تكثيف وتيرة الحملات الميدانية والجولات التفتيشية وتشديد الرقابة الصارمة على المخالفين بتطبيق العقوبات بحقهم؛ لما نصت عليه لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية المعمول بها؛ حفاظًا على صحة وسلامة المواطن والمقيم وجودة المعروض.

ونوّه بالحرص على تطبيق وسائل الحفظ الصحيحة، والتأكد من ملاءمة وصلاحية المعروض للاستهلاك؛ مؤكدًا أن الحملة مستمرة خلال العام، وأن البلدية مستعدة لاستقبال البلاغات والملاحظات عبر مركز طوارئ أمانة منطقة جازان (٩٤٠)، وسيتم التجاوب معها حالًا فور ورودها بمشيئة الله.