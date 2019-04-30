، "تمكين كيان".. مبادرة إنسانية لتدريب وتأهيل ألف يتيم من ذوي الظروف الخاصة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمنطقة الرياض.. و"الخليج 365" الراعي الإعلامي لأنشطة الجمعية

"تمكين كيان" هي مبادرة إنسانية لجمعية كيان للأيتام، بالتعاون مع شركة التمكين الشرقي برئاسة الدكتورة وفاء الرشيد كجزء من مسؤليتها الاجتماعية نحو المجتمع والوطن.

وستعمل مبادرة "تمكين كيان" على تدريب وتأهيل ألف يتيم ويتيمة من ذوي الظروف الخاصة (مجهولي الوالدين أو الوالد) في منطقة الرياض في مجالات مختلفة متفقة، واحتياجات سوق العمل العصري بتحدياته.

وتركز المبادرة على تأهيل الأيتام في عدد من المجالات؛ كأقسام التصميم، من تصميم الأزياء، والتصميم الداخلي، والاتصالات المريئة، والتي تشمل دراسات الجرافيك والتصوير وغيرها، كما تركز أيضًا على تأهيل الأيتام وبناء مهارات ريادة الأعمال لديهم، وأعدت مناهج جميع هذه البرامج التأهيلية وفق معايير عالمية وباعترافات محلية ودولية.

وتم الاتفاق مع جمعية "كيان" للأيتام ممثلة في رئيسة مجلس إدارتها "سمها الغامدي"، على أن يكون نتاج مبادرة (تمكين وكيان) تأهيل وتمكين ما لا يقل عن ألف طالب وطالبة من الأيتام ذوي الظروف الخاصة بمنطقة الرياض، بالتعاون مع الجهات المختصة؛ على أن يتم تحديد مسارات التأهيل وفق احتياجات سوق العمل، وبما يتناسب مع ميول ورغبات وتوجهات المرشحين، كما سيتضمن المشروع توقيع اتفاقيات مع جهات عمل خارجية، حكومية وأخرى أهلية؛ لتجسير عملية التوظيف والبناء للمستقبل لهذه الفئة الهامة في المجتمع.

وسيتم العمل أيضًا مع قطاعات أخرى موازية، ستتبنى الدعم المالي بالإقراض متناهي الصغر، والدعم اللوجستي والاستراتيجي اللازم للمتدربين؛ على أن تكون كل هذه البرامج بحاضنة واحدة هي مبادرة "تمكين كيان"؛ لتمكن الأيتام من بناء مستقبلهم في وطنهم السعودية.

جدير بالذكر أن "الخليج 365" هي الشريك الإعلامي لأنشطة الجمعية.