، اعتماد تاريخ الوثيقة لخريجي التخصّصات الصحية من غير الأطباء ،

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اعتمدت وزارة الخدمة المدنية التاريخ المسجل بالوثيقة كتاريخ تخرّج لشهادة البكالوريوس والماجستير لجميع التخصّصات الصحية "غير طبيب" سواءً من المؤسسات التعليمية داخل المملكة أو خارجها بدلاً من اعتماد تاريخ الامتياز.
يأتي ذلك انطلاقاً من سعي الوزارة لتحقيق مبدأ العدالة بين الخريجين والخريجات، ونتاجاً للمراجعات المستمرة لعملية توثيق بيانات الخريجين والخريجات، ودراسة ما استُجد على التخصّصات الصحية "غير طبيب" من قِبل اللجنة الدائمة لدراسة المؤهلات العلمية والبرامج التدريبية.
وأضافت "الخدمة المدنية" أنّه تم تكليف فريق من المختصين بالتوثيق في مختلف فروع الوزارة لإعادة توثيق بيانات الخريجين والخريجات المسجلين في نظام جدارة من حملة هذه المؤهلات.
ومن المقرر انتهاء عمل فريق مختصي التوثيق المكلف بتاريخ 24 / 9 / 1440هــ.
وأشارت الوزارة إلى أنه خلال فترة إعادة التوثيق لن تكون هناك إعلانات وظيفية للمؤهلات الصحية "غير طبيب" وذلك من مبدأ العدالة، وستصل رسالة للمسجلين في "جدارة"، بأنّه تمّت إعادة توثيق البيانات بناءً على ذلك.
اعتماد تاريخ الوثيقة لخريجي التخصّصات الصحية من غير الأطباءوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-30
اعتمدت وزارة الخدمة المدنية التاريخ المسجل بالوثيقة كتاريخ تخرّج لشهادة البكالوريوس والماجستير لجميع التخصّصات الصحية "غير طبيب" سواءً من المؤسسات التعليمية داخل المملكة أو خارجها بدلاً من اعتماد تاريخ الامتياز.
يأتي ذلك انطلاقاً من سعي الوزارة لتحقيق مبدأ العدالة بين الخريجين والخريجات، ونتاجاً للمراجعات المستمرة لعملية توثيق بيانات الخريجين والخريجات، ودراسة ما استُجد على التخصّصات الصحية "غير طبيب" من قِبل اللجنة الدائمة لدراسة المؤهلات العلمية والبرامج التدريبية.
وأضافت "الخدمة المدنية" أنّه تم تكليف فريق من المختصين بالتوثيق في مختلف فروع الوزارة لإعادة توثيق بيانات الخريجين والخريجات المسجلين في نظام جدارة من حملة هذه المؤهلات.
ومن المقرر انتهاء عمل فريق مختصي التوثيق المكلف بتاريخ 24 / 9 / 1440هــ.
وأشارت الوزارة إلى أنه خلال فترة إعادة التوثيق لن تكون هناك إعلانات وظيفية للمؤهلات الصحية "غير طبيب" وذلك من مبدأ العدالة، وستصل رسالة للمسجلين في "جدارة"، بأنّه تمّت إعادة توثيق البيانات بناءً على ذلك.
30 إبريل 2019 - 25 شعبان 1440
01:32 PM
من المؤسسات التعليمية في الداخل والخارج بدلاً من تاريخ الامتياز
اعتمدت وزارة الخدمة المدنية التاريخ المسجل بالوثيقة كتاريخ تخرّج لشهادة البكالوريوس والماجستير لجميع التخصّصات الصحية "غير طبيب" سواءً من المؤسسات التعليمية داخل المملكة أو خارجها بدلاً من اعتماد تاريخ الامتياز.
يأتي ذلك انطلاقاً من سعي الوزارة لتحقيق مبدأ العدالة بين الخريجين والخريجات، ونتاجاً للمراجعات المستمرة لعملية توثيق بيانات الخريجين والخريجات، ودراسة ما استُجد على التخصّصات الصحية "غير طبيب" من قِبل اللجنة الدائمة لدراسة المؤهلات العلمية والبرامج التدريبية.
وأضافت "الخدمة المدنية" أنّه تم تكليف فريق من المختصين بالتوثيق في مختلف فروع الوزارة لإعادة توثيق بيانات الخريجين والخريجات المسجلين في نظام جدارة من حملة هذه المؤهلات.
ومن المقرر انتهاء عمل فريق مختصي التوثيق المكلف بتاريخ 24 / 9 / 1440هــ.
وأشارت الوزارة إلى أنه خلال فترة إعادة التوثيق لن تكون هناك إعلانات وظيفية للمؤهلات الصحية "غير طبيب" وذلك من مبدأ العدالة، وستصل رسالة للمسجلين في "جدارة"، بأنّه تمّت إعادة توثيق البيانات بناءً على ذلك.
، اعتماد تاريخ الوثيقة لخريجي التخصّصات الصحية من غير الأطباء ،
المصدر : الخليج 365
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