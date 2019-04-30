، "الأرصاد" تنبّه "الشرقية" و"المدينة": سحب رعدية ممطرة ورياح وغبار ،

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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر، اليوم الثلاثاء، تنبيهيْن للمنطقة الشرقية والمدينة المنوّرة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة، تتمثل في نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة وسحب رعدية ممطرة.
وأكّدت "الأرصاد" في تنبيه للمنطقة الشرقية أن هناك حالة من النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، تشمل: الأحساء وحرض والطريق الواصل إلى المنطقة الوسطى، بدأت الحالة في الثامنة والنصف صباح اليوم وتستمر حتى السادسة مساءً.
وأضافت "الأرصاد" أن منطقة المدينة المنوّرة تشهد تكوّناً للسحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تشمل: الكحل واليتمة وأبيار الماشي وقد تمتد للمدينة المنوّرة والأجزاء المجاورة، بدأت الحالة في الواحدة ظهراً وتنتهي في التاسعة مساءً.
"الأرصاد" تنبّه "الشرقية" و"المدينة": سحب رعدية ممطرة ورياح وغبارصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-30
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر، اليوم الثلاثاء، تنبيهيْن للمنطقة الشرقية والمدينة المنوّرة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة، تتمثل في نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة وسحب رعدية ممطرة.
وأكّدت "الأرصاد" في تنبيه للمنطقة الشرقية أن هناك حالة من النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، تشمل: الأحساء وحرض والطريق الواصل إلى المنطقة الوسطى، بدأت الحالة في الثامنة والنصف صباح اليوم وتستمر حتى السادسة مساءً.
وأضافت "الأرصاد" أن منطقة المدينة المنوّرة تشهد تكوّناً للسحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تشمل: الكحل واليتمة وأبيار الماشي وقد تمتد للمدينة المنوّرة والأجزاء المجاورة، بدأت الحالة في الواحدة ظهراً وتنتهي في التاسعة مساءً.
30 إبريل 2019 - 25 شعبان 1440
01:30 PM
تحد من مدى الرؤية الأفقية ببعض المحافظات .. وتستمر حتى مساء اليوم
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر، اليوم الثلاثاء، تنبيهيْن للمنطقة الشرقية والمدينة المنوّرة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة، تتمثل في نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة وسحب رعدية ممطرة.
وأكّدت "الأرصاد" في تنبيه للمنطقة الشرقية أن هناك حالة من النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، تشمل: الأحساء وحرض والطريق الواصل إلى المنطقة الوسطى، بدأت الحالة في الثامنة والنصف صباح اليوم وتستمر حتى السادسة مساءً.
وأضافت "الأرصاد" أن منطقة المدينة المنوّرة تشهد تكوّناً للسحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تشمل: الكحل واليتمة وأبيار الماشي وقد تمتد للمدينة المنوّرة والأجزاء المجاورة، بدأت الحالة في الواحدة ظهراً وتنتهي في التاسعة مساءً.
، "الأرصاد" تنبّه "الشرقية" و"المدينة": سحب رعدية ممطرة ورياح وغبار ،
المصدر : الخليج 365
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