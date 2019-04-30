، "التعاون" يحرم الهلال من العودة للصدارة ويمنح النصر القمة.. صراع ثلاثي من أجل المقعد الآسيوي.. وروح الاتحاد تنتصر ،

محمد بن مسعود - الدمام - في ختام الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان .. "الخليج 365" تقلب الأوراق

اقترب النصر كثيرًا من تحقيق لقب الدوري الاستثنائي (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم)، بعد أن تمسك بالصدارة، وبفارق نقطة عن غريمه التقليدي الهلال، الذي تنازل عن الصدارة بعد ضربتيْ التعاون الموجعتين، اللتين أفقدتا الفريق شرَف الحضور النهائي في أغلى البطولات (كأس خادم الحرمين الشريفين)، ووضعته ثانيًا في سلم ترتيب الدوري.

كما جدد الاتحاد آمالَه في البقاء في الدوري، بعد أن قفز للمركز الـ11.

"الخليج 365 " تقرأ أوراق جولة بعثرة الأوراق:

التعاون بـ(الهلال) يمنح الصدارة للنصر

قدّم التعاون خدمة كبيرة للنصر من أجل تحقيق لقب الدوري هذا الموسم، حينما أسقط الهلال على أرضه وبين جماهيره في اللقاء المؤجل وهزمه بثنائية، كانت كافية لتثبيت الهلال ثانيًا بـ63 نقطة، والنصر في الصدارة بـ64 نقطة.

روح الاتحاد

قدّم الاتحاد مع المدير الفني التشيلي (الجديد القديم) سييرا، عروضًا نالت رضا واستحسان جماهيره العاشقة، بعد انتشال الفريق من قاع الترتيب إلى المركز الـ11 برصيد 31 نقطة؛ وبالتالي الابتعاد -بنسبة كبيرة- عن شبح الهبوط الذي طارده من بداية الموسم، والفوز في إحدى المباراتين المتبقيتين، تمنحه بطاقة البقاء في دوري الأضواء (رسميًا)، كما أنه (أي الاتحاد) ووسط جراحه، نال شرف اللعب في نهائي كأس الملك وهو حامل اللقب.

سباق آسيوي

من المتوقع أن تشهد الجولتان المتبقيتان من عمر الدوري منافسة كبيرة؛ بل وشرسة بين الشباب والتعاون؛ من أجل خطف البطاقة المؤهلة لدوري أبطال آسيا؛ حيث لا يفصل بين الفريقين سوى نقطة واحدة.

وينتظر الأهلي تعثر أحد الفريقين (التعاون أو الشباب) من أجل خطف المركز الثالث الذي يؤهله لدوري الأبطال الآسيوي.

الرباعي في خطر

بعد أن تأكد رحيل فريق أحد (رسميًّا) عن دوري الأضواء؛ بات شبح الهبوط يهدد الرباعي (الباطن، القادسية، الفيحاء، الحزم)؛ نظرًا للتقارب النقطي بين هذه الفرق؛ وبالتالي فإن هذه الفِرَق ستلعب المباريات المتبقية لها في الدوري بشعار (حياة أو موت).

حمدالله.. متصدر

اقترب لاعب النصر "المغربي" عبدالرزاق حمدالله، بنسبة كبيرة جدًّا، من تحقيق لقب هداف الدوري (29 هدفًا)، كاسرًا أرقام مهاجم الأهلي، السوري عمر السومة، السابقة، وسط حضور مميز سجّله هذا الموسم.

ويأتي لاعب التعاون الكاميروني (تاوامبا) ثانيًا (19 هدفًا) ومثلها لمهاجم الهلال، الفرنسي قوميز، والأخير سجّل تراجعًا كبيرًا في الجولات الأخيرة من حيث المستوى الفني والتهديفي؛ مما قد يعجّل برحيله عن أسوار النادي الأزرق.

ويُعَد النصر الأكثرَ هجومًا بـ64 هدفًا (متصدرًا بـ64 نقطة أيضًا)، كاسرًا رقم الهلال، وما زال الشباب الأقوى دفاعًا؛ حيث لم يلُج مرماه سوى 22 هدفًا فقط.