بالصور: وزير الشؤون الإسلامية يزور الشيخ الفواز ويطمئن على صحته

قام وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، صباح أمس بزيارة لرجل الأعمال الشيخ عبدالرحمن بن موسى الفواز، الذي يرقد في مستشفى حوطة بني تميم العام بسبب وعكة صحية.

وكان في استقبال “آل الشيخ” لدى وصوله المشرف العام مدير مستشفى حوطة بني تميم سعود القرون، ومساعدوه، وعدد من مسؤولي المستشفى.

ودعا الوزير “آل الشيخ” المولى -عز وجل- أن يمُنَّ على الشيخ الفواز بالشفاء العاجل، مشيدًا بالدور الحيوي الذي يقوم به مستشفى حوطة بني تميم، وأنه امتداد للخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة للمواطنين والمقيمين.