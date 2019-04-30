جامعة الطائف تقرر إعادة اختبار بعد اكتشاف تسريبه.. والطالبات يرفضن

قررت جامعة الطائف إعادة اختبار مادة “تفاعل الإنسان والحاسب”، بعد اكتشاف تسريبه بين الطالبات، اللاتي رفضن إعادته. وأوضحت مصادر وفقاً لـ “عكاظ”، أن الطالبات فوجئن برسالة على بوابة التعلم “بلاك بورد”، تفيد بتسريب الاختبار وحثتهن على إعادته يوم الخميس المقبل، ولاقت الرسالة الرفض من جهة الطالبات، معللات بأن أستاذة المادة أفصحت عن تسريب الاختبار بعد 5 أيام من أدائهن له.

من جانبه، حثّ مدير الجامعة الدكتور حسام زمان، الطالبات على ضرورة حضور الاختبار، متوعداً مَن تسبب في تسريبه.

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