بالصور: سكان قرية بجازان يطالبون بحمايتهم من الثعابين بعد مصرع طفلة بلدغتها

طالب سكان قرية “أبو العشرة” في محافظة العارضة بمنطقة جازان، الجهات المعنية بالتدخل لحمايتهم من مخاطر الثعابين، وذلك بعدما توفيت طفلة إثر تعرضها للدغة ثعبان أسود سام.

وأوضح الأهالي، وفقاً لـ “سبق”، أن على الأمانة ووزارة الزراعة التدخل برش المبيدات للقضاء على الزواحف، وإزالة الأشجار والحشائش داخل القرية، وفي محيطها الملاصقة للمنازل.

وأكدوا أن المخاوف تنتابهم من وجود الثعبان الأسود، الذي تسبب في مصرع طفلة بعد دقائق من تعرضها للدغته السامة، مبينين أن الخوف أصبح يلاحق الأطفال وأسرهم أينما ذهبوا.