رسالة خاطئة تتسبب في إقلاع طائرة للخطوط السعودية على متنها 4 ركاب فقط

تسبّبت رسالة خاطئة أرسلتها الخطوط الجوية السعودية إلى ركاب رحلة متجهة من جدة إلى بيشة، في إقلاع الطائرة وعلى متنها 4 ركاب فقط، بحسب “عكاظ”.

وقالت مصادر إن ركاب الرحلة تلقوا رسالة “sms” خاطئة تفيد بتغيير موعد إقلاع الرحلة المزمع صباح الخميس الماضي، لافتة إلى أن المسافرين تغيبوا عن الرحلة؛ لتقلع وعلى متنها 4 ركاب.

من جانبه، بيّن المتحدث باسم الطيران المدني إبراهيم الروساء أن الرحلة تعتبر ملغاة، وتطبق فيها أحكام لائحة حماية العملاء التي تستوجب على الناقل الجوي إعادة قيمة خط السير غير المستخدم بنسبة 100 %، في حال ألغيت الرحلة، ولم يتمكن الناقل من توفير رحلة بديلة خلال 6 ساعات من موعد الرحلة.