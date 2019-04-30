مصادر تطلع «عاجل» على ملاحظات «ديوان المراقبة» حول مدارس جدة

كشفت مصادر «عاجل»، اليوم الثلاثاء، عن أنّ الإدارة العامة للتعليم بجدة أصدرت تعميمًا مهمًا، لمدارس «التعليم العام، رياض الأطفال، تعليم الكبار، التربية الخاصة»، بعد ملاحظات المهمة الميدانية لـ«ديوان المراقبة»، على بعض المدارس، بخصوص متابعة صرف الميزانية التشغيلية.

ويكشف التوجيه الصادر من «تعليم جدة» عن ملامح الملاحظات الصادرة عن ديوان المراقبة، التى أكدت أنّ «المبالغ المصروفة عُهَد مؤقتة على قائدي وقائدات المدارس تُسدَّد بنهاية العام الدراسي بموجب الفواتير النظامية لكل بند»، و«طبع الدليل الإجرائي من الموقع الإلكتروني التابع لإدارة التعليم بجدة والتقيد بما جاء فيه واستخدام النماذج».

وتم خلال التعميم التأكيد على «فتح سجل مستقل لكل بند وتقييد المبالغ المستلمة من الإدارة بها والاحتفاظ بالفواتير النظامية بعد تصنيفها بحيث تبقى في المدرسة للاطلاع عليها ومراقبتها من قبل مكاتب التعليم».

كما تتضمّن التعميم «عدم جواز الصرف من تلك البنود إلا لما خُصِّص له من أوجه الصرف على ذلك البند وفق الدليل الإجرائي وعدم المناقلة بينهما»، و«الفصل بين حسابات الميزانية التشغيلية وحسابات الصندوق المدرسي».

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وكانت مصادر كشفت لـ«عاجل»، أمس الإثنين، عن صدور تعميم من تعليم جدة لجميع المكاتب والمدارس الحكومية ورياض الأطفال بشأن تمكين ديوان المراقبة من فحص ومراجعة الميزانيات، بناء على خطاب مدير عام فرع ديوان المراقبة العامة بمنطقة مكة المكرمة رقم (٥٤٧٥).

وتضمن الخطاب تمكين ديوان المراقبة وتسهيل مهمة المراقبين المحددين في خطاب مدير عام فرع المراقبة العامة بمنطقة مكة المكرمة المكلف، والمرفق نسخة منه، بمهمة فحص ومراجعة الميزانيات التشغيلية لعدد من المدارس التابعة لإدارة التعليم بمحافظة جدة (بنين/بنات)».

جاء ذلك إنفاذًا للمادة العاشرة من نظام ديوان المراقبة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) والقاضي بالتأكيد على الجهات الحكومية بتنفيذ مقتضى الأمر السامي الكريم رقم (٣٥٩٥) منه بتمكين ديوان المراقبة من ممارسة الاختصاصات المحددة بنظامه.