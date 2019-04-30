ملحقية السعودية في أمريكا تحذّر من «مراكز تدريب مزيفة»

وجّهت الملحقية الثقافية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تعميمًا لمبتعثي المملكة، من مراكز تدريب غير متخصصة تمنح شهادات ودورات تدريبية غير معتمدة.

وقالت الملحقية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إنّها لاحظت تعاون بعض الطلاب والأندية الطلابية مع مراكز تدريب غير متخصِّصة تمنح شهادات ودورات تدريبية غير معتمدة، مشدِّدة على ضرورة البحث عن نوعية الدورات التدريبية وكفاءة المراكز التي تقدمها.

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وأوصت الملحقية، في الشأن ذاته، بمراجعة مراكز التدريب الوظيفي بالجامعات للاستفادة من خدماتها.

وكانت وكالة وزارة التعليم لشؤون الابتعاث قد أعلنت في مارس الماضي، أنّ عدد المبتعثين بالخارج يبلغ نحو 93 ألف مبتعث، بواقع 52 ألفًا و38 طالبًا، و18 ألفًا و560 موظفًا، و13 ألفًا و49 دارسًا على حسابه الشخصي، و9350 مرافقًا، ويمثل الذكور منهم 66% بواقع 66.1 ألف مبتعث، مقابل 31.9 ألف مبتعثة (34%).

وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث استقبال المبتعثين السعوديين بنحو 51.1 ألف مبتعث يمثلون 55% من إجمالي المبتعثين، تبعتها بريطانيا بنحو 14.6 ألف مبتعث.