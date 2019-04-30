مدير تعليم الحدود الشمالية يفاجئ الإدارة بـ«قرار إنساني»

فاجأ مدير عام التعليم بمنطقة الحدود الشمالية، عبدالرحمن بن سعد القريشي (المحال للتقاعد بعد انتهاء خدمته)، زملاءه وزميلاته في قيادة الإدارة برغبته في توجيه المبالغ المالية المرصودة؛ للاحتفاء به بعد تقاعده لمساعدة المحتاجين المتعففين بالمنطقة في شهر رمضان، بنية الأجر عنه وعن أسرة تعليم المنطقة.

وقال القريشي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أبديت رغبتي لقيادة الإدارة بأن يتم توجيه المبالغ المرصودة لمناسبة الاحتفاء بي لانتهاء خدمتي بالتعليم لدواعي التقاعد بتوجيه تلك المبالغ لمساعدة المحتاجين المتعففين بالمنطقة في رمضان بنية الأجر عني وعن جميع أسرة التعليم وجزيتم خيرًا».

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وقبل أيام، وجه القريشي خطابًا لأسرة التعليم بالمنطقة من مساعدين ومساعدات وإداريين وإداريات ومشرفين ومشرفات ومعلمين ومعلمات قال فيه: «نظرًا لقرب انتهاء خدمتي بالمنطقة لدواعي التقاعد، يسرني بكل معاني الفخر والاعتزاز بكم، أن أقدم لكم خالص شكري وتقديري على ما لقيته منكم جميعًا من حسن التعاون وجميل التعامل والعمل بروح الفريق».

وتابع: «كان لهذا الأثر البالغ بعد توفيق الله فيما تحقق من إنجازات ومراكز متميزة على مستوى المنطقة ومستوى وزارة التعليم، وبدعم وتوجيه من أمير المنطقة، ومتابعة وتحفيز من قيادات الوزارة، والتي عكست صورة إيجابية عن أسرة التعليم بالمنطقة، وأكسبتهم الخبرات والمهارات التي جعلتهم ينافسون بشرف في خدمة الوطن العزيز ورفع اسمه عاليًّا بكل الحب والولاء والوفاء لولاة الأمر».

وأضاف: «ما يتم رد للجميل لما يلقاه التعليم من دعم واهتمام كبيرين أتاحت لأبناء الوطن الارتقاء في مدارج المعرفة والإبداع على المستوى العالمي، متطلعين أن ينالوا شرف الإسهام بتميز في تحقيق الرؤية الوطنية لبناء هذا الوطن العظيم، وتسخير كل ما يملكون من طاقات ومعارف في سبيل ذلك، وكلي ثقة بأنكم ستواصلون هذه الجهود وتعملون على تحقيق المزيد من الإبداع والتميز لخدمة الدين ثم الملك والوطن، والارتقاء بالعملية التعليمية والتنموية بالمنطق».