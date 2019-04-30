أمير تبوك والوزير الحقيل يُسلِّمان وحدات إسكان تنمويّ.. غدًا

أولى دفعات مشروع متكامل الخدمات..
يُسلّم أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، ووزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، غدًا الأربعاء، عددًا من الوحدات السكنية لمستفيدي برنامج الإسكان التنموي التابع للوزارة.
وتمثل هذه الوحدات السكنية الدفعة الأولى لمستفيدي الإسكان التنموي من مشروع «إسكان تبوك» الذي تبلغ مساحته أكثر من 950 ألف متر مربع، ويضم أراضيَ مجانية وأكثر من 900 فيلا جاهزة للتسليم ضمن مشروع سكني متكامل الخدمات.
كما سيتم تسليم عددٍ من الوحدات السكنية التي وفَّرها البرنامج عن طريق خيار الشراء المباشر من السوق بالشراكة مع الجمعيات الخيرية والقطاع غير الربحي.
وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت -من خلال برنامج «سكني»- عن إطلاق سبعة مشروعات سكنية في منطقة تبوك، إضافةً إلى توفير عديد من الخيارات السكنية لأهالي المنطقة.
وتشمل الأراضي المجانية والقروض العقارية المدعومة للحصول على خيار البناء الذاتي وشراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق بالحصول على قرض عقاري يصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح لمن يقل دخلهم عن 14 ألف ريال.
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