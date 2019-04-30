بدلًا من التاريخ الهجري الحالي..
حدد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، اليوم الخامس من كل شهر ميلادي موعدًا للصرف للمستفيدين من برنامج حافز البحث عن عمل وبرنامج حافز صعوبة الحصول على عمل بدلًا من التاريخ الهجري الحالي، على أن يتم صرف أولى الدفعات الشهرية بالموعد الجديد عن شهر أبريل الحالي في اليوم الخامس من مايو المقبل.
وأوضح «هدف» أن تغيير موعد الصرف للمستفيدين، يأتي تماشيًّا مع التواريخ المتبعة في مواعيد صرف الدعم والإعانات والمعاشات الحكومية، وأكد عدم تأثر عدد الدفعات الشهرية للمستفيدين بتغيير موعد الصرف، ما دام أن شروط الأهلية ما زالت متوافرة لديهم.
كانت هذه تفاصيل خبر «هدف» يحدد للمستفيدين الموعد الرسمي للصرف من «حافز» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.