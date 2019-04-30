«التعليم» تعلن نتائج مدارس عبر «نور».. والتسجيل برقم الهوية

أعلنت وزارة التعليم، الانتهاء من رصد نتائج بعض المدارس في مراحل التعليم العام، مُطالبة بالاستعلام عنها عبر نظام نور، وكتب المتحدث باسم وزارة التعليم، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: تبارك وزارة التعليم لأبنائها الطلاب والطالبات الناجحين في مراحل التعليم العام، ويمكنهم الآن الاستعلام عن نتائج المدارس التي أنهت الرصد على نظام نور عبر الرابط التالي بالضغط هنا.

وأتاحت وزارة التعليم لأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الطلاب بعد الانتهاء من اختبارات نهاية العام عبر نظام نور من خلال رقم الهوية.

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ويمكن لأولياء الأمور دخول نظام نور عبر الرابط بالضغط هنا؛ لتسجيل الطلاب الجدد أو الحصول على نتائج الاختبارات.

ويمثل موقع نور الإلكتروني حلقة وصل بين ولي الأمر والمعلم والطالب، ويمكن كذلك للمديرين التواصل مع المعلمين من خلال موقع نور، وبالتالي تتمكن وزارة التربية والتعليم من تقديم الخدمات بكل سهولة ويسر.

ويقوم موقع نور بتقديم العديد من الخدمات للمعلم، ومن بينها خدمة التقديم على الإجازات وكذلك غيرها من الخدمات الأخرى التي يصعب الحصول عليها من المكاتب.